Sechsjähriger erlitt bei Skiunfall schwere Kopfverletzungen

Ein sechsjähriger Bub hat am Dienstag bei einem Skiunfall in der Steiermark schwere Kopfverletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei war das Kind mit hoher Geschwindigkeit talwärts gefahren und aus bisher unbekannter Ursache gestürzt.

Kind trug Helm

Der Sechsjährige, der einen Helm trug, kam dabei über den Pistenrand hinaus und stürzte über schneefreies Gelände ab. Der Unfall hatte sich am Vormittag im Skigebiet Tockneralmlift in Krakauebene (Bezirk Murau) ereignet. Der Bub war den sogenannten FIS-Hang talwärts gefahren.

Nach dem Sturz blieb das Kind bewusstlos liegen. Nachkommende Skifahrer setzten die Rettungskette in Gang. Die Bergung erfolgte durch die Pistenrettung mittels Rettungsschlitten bis zum Hubschrauberlandeplatz, von dort wurde der Bub in das Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt geflogen.