Kostenfalle Wahlkampf: Welche steirische Partei hielt Grenze ein?

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Vor rund zehn Monaten drehten sich die Mehrheitsverhältnisse in der Steiermark um. Erstmals schaffte es die FPÖ bei Landtagswahlen auf den ersten Platz und stellt seither mit Mario Kunasek den Landeshauptmann. Klar auf Platz 2 verwiesen wurde im November 2024 die bisherige Landeshauptmannpartei ÖVP, die aber als Juniorpartner mit der FPÖ in der Regierung bleiben konnte, während die SPÖ erstmals seit 1945 in Opposition gehen musste.

Der Wahlkampf dauerte lang, die Parteien ließen ihn sich viel kosten. Seit Donnerstag ist auf den Cent genau bekannt, wie viel: Der Landesrechnungshof Steiermark veröffentlichte das Ergebnis seiner "Überprüfung der Wahlwerbungskosten". Welche Partei gab zu viel aus? Demnach gab die FPÖ laut eigenen Angaben rund 1,17 Millionen Euro aus, ÖVP und SPÖ schrammten mit rund 980.000 bzw. 990.000 Euro knapp unter der Millionen-Grenze, die übrigen Landtagsparteien - Grüne, Neos und KPÖ - blieben deutlich unter der Million.

Die Ausgaben der Parteien So viel gaben die Landtagsparteien laut eigener Angaben für die Wahlwerbung aus: FPÖ - 1.172.633 Euro

- 1.172.633 Euro ÖVP - 982.274 Euro

- 982.274 Euro SPÖ - 989.872 Euro

- 989.872 Euro Grüne - 902.463 Euro

- 902.463 Euro Neos - 646.613 Euro

- 646.613 Euro KPÖ - 686.071

Warum ist das wichtig? Weil seit 2019 eine Wahlkampfkosten-Obergrenze gilt. Und die liegt eben genau bei einer Million Euro. Wie hoch ist die Geldbuße? Jener Fraktion, die mehr ausgibt, drohen Sanktionen: Wer den Höchstbetrag um bis zu 25 Prozent überschreitet, zahlt ein eine Geldbuße respektive wird diese Summe von der Parteienförderung abgezogen. Und zwar geht es dabei genau um die Hälfte jenes Betrages, der über der Millionengrenze liegt. Laut Landesrechnungshof lag 2024 nur die FPÖ über der Grenze, rund 172.000 Euro. Somit werden der Partei nun rund 86.000 Euro an Parteienförderung abgezogen.

Allerdings sind die Prüferinnen und Prüfer auf die Zahlen der Parteien angewiesen, da fehle aber "Vergleichbarkeit", moniert der Landesrechnungshof, etwa bei der "Zuordnung von Ausgabenpositionen". Diese sei "nicht einheitlich erfolgt". ÖVP meldete Kosten für Wahlkampfauftakt nicht Und so kam es, dass beispielsweise die ÖVP ihren Wahlkampfauftakt Anfang November mit rund 1.000 Gästen sowie Bezirkstour überhaupt nicht gemeldet habe, rüffeln die Experten. Die haben das auch hinterfragt, doch der "Interpretation der betroffenen Partei konnte der Landesrechnungshof aber nicht folgen", heißt es im Bericht, denn: "Laut Angaben der ÖVP handelte es sich um 'parteiinterne Veranstaltungen mit ausschließlich geladenen Gästen (Funktionäre, Mitglieder) und waren daher ohne öffentlichkeitswirksamen Wahlkampfbezug."