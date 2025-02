Kontroverse um Grazer Radweg: FPÖ-Verkehrslandesrätin bremst grünen Plan

Gleich nach vollzogener Regierungsbildung mit der ÖVP kündigte die nunmehrige Landeshauptmannpartei FPÖ an, der vor einer Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ geführten Landeshauptstadt auf die Finger zu schauen.

Speziell gemeint waren damit die Grazer Pläne für den (Straßen-)Verkehr. Über die nötige Machtposition verfügen die Blauen, sie haben das Verkehrsressort des Landes inne. So kann man mitreden, wenn es um beispielsweise Pläne für Landesstraßen geht. Und von denen gibt es auch in Graz genügend.

Sechs Wochen nach der Wahl der FPÖ-ÖVP-Landesregierung kommt dann nun auch schon die erste vom Land verordnete Kurskorrektur für Graz : Aus dem Plan, in der Heinrichstraße - einer Durchzugsstraße Richtung Osten und in Uni-Nähe - einen breiten Fahrradstreifen einzurichten, wird nichts.

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) dreht das Projekt ab: "Es wird in der Heinrichstraße zwischen Geidorfplatz und Goethestraße keine Umbauten und damit auch keinen Radweg geben", teilte sie am Montag mit. "Somit bleiben die Parkplätze erhalten, die Situation bleibt so, wie sie aktuell ist."

Was geplant war

Im Sommer 2023 wurde die Heinrichstraße bzw. B72 generalsaniert. Die Stadt Graz bzw. der damalige Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ) gaben bekannt, dass im Zuge dieser Sanierung die Kfz-Parkplätze an der stadtauswärts führenden Fahrspur zu einem Mehrzweckstreifen für Radfahrer umgerüstet werden sollen. Da auch auf der anderen Fahrbahnseite Parkflächen "aus Sicherheitsgründen" rückgebaut werden müssten, kostete das Projekt Stellflächen: 50 Parkplätze weniger sollten es in dem Bereich des Uni-Viertels sein.