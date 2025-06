Die Taschenuhr aus dem KZ: Sohn bekommt Erinnerungsstück seines Vaters

154 wurden ermordet

Nach der Machtergreifung Hitlers 1933 kam es in Deutschland sehr rasch zur Verfolgung der Zeugen Johovas. 1938 begann sie auch in Österreich. Von den rund 800 Zeugen Jehovas, die damals in Österreich lebten, wurden 154 ermordet oder starben an den Folgen brutaler Behandlung.

Kein Hitlergruß, kein Wehrdienst

Die Religionsgruppe verweigerte sich aus christlicher Überzeugung geschlossen dem NS-Regime. Der Hitlergruß wurde verweigert ebenso der Beitritt zu nationalsozialistischen Organisationen sowie jeglicher Kriegsdienst.