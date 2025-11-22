Mit Küchenmesser: Mädchen attackiert Freund in Bruck an der Mur

Eine 13-Jährige soll Freitagmittag mit einem Küchenmesser auf ihren 17-jährigen Freund in Bruck an der Mur (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) losgegangen sein.

Der Bursch wurde bei dem Angriff verletzt, konnte sich aber noch aus der elterlichen Wohnung des Mädchens retten und den Notruf wählen. Die Polizei nahm den Teenager fest, sie zeigte sich in der Einvernahme geständig. Der 17-Jährige wurde im Spital in Leoben ambulant behandelt und konnte es am selben Tag verlassen.

Auch Mädchen ins Krankenhaus gebracht

Wie die Polizei in einer Presseaussendung mitteilte, waren die beiden in Streit geraten, der Vater des Mädchens war zum Zeitpunkt der Tat nicht daheim. Grund für den Messerangriff soll laut Polizei eine seit längerem diagnostizierte psychische Erkrankung sein. Einsatzkräfte brachten die 13-Jährige nach der Einvernahme in ein Krankenhaus.