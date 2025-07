Suche am Kreischberg: Vermisster (69) tot in Waldstück gefunden

Ein abgängiger 69-Jähriger ist am Samstagabend laut Polizeiangaben leblos in einem Waldstück am Kreischberg (Bezirk Murau) aufgefunden worden. Der gesundheitlich vorbelastete Mann, der auf Medikamente angewiesen war, war seit 3. Juli nicht mehr gesehen worden. Nach einer Abgängigkeitsanzeige von Angehörigen war am Samstag eine groß angelegte Suchaktion gestartet worden, teilte die Polizei am Sonntag in einer Aussendung mit.