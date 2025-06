Für vermissten steirischen Alpinist kam jede Hilfe zu spät

Die Frau des 52-Jährigen aus dem Bezirk Weiz hatte ihn gegen 23.00 Uhr am Sonntag als abgängig gemeldet. Polizei und Bergrettung richteten eine Einsatzzentrale in Admont ein, eine Handypeilung wurde gestartet. Am Montag fand man den Leichnam des Vermissten am Hochtor.