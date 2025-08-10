Kontrahenten mit Pistole bedroht: 21-jähriger Steirer festgenommen
Ein 21 Jahre alter Steirer ist am Sonntag festgenommen worden, weil er gegen Mitternacht zwei junge Männer in Graz bedroht haben soll.
Laut Polizei fuhr der Verdächtige gegen Mitternacht nach einem vorangegangenen Streit mit dem Pkw auf gleicher Höhe wie seine beiden Kontrahenten, lud eine Pistole durch, zielte auf die beiden, bedrohte sie mit dem Umbringen und forderte sie auf, ihm zu folgen.
Der Vorfall passierte auf der Triester Straße. Polizeibeamte forschten dann den Verdächtigen aus, Kollegen des Einsatzkommandos (EKO) Cobra und der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) nahmen ihn in seiner Wohnung fest.
In Haft
Eine Schreckschusspistole, vermutlich das Tatmittel, wurde im Handschuhfach des Autos gefunden. Nach der Einvernahme wurde der 21-Jährige in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
