Kontrahenten mit Pistole bedroht: 21-jähriger Steirer festgenommen

Ein 21 Jahre alter Steirer ist am Sonntag festgenommen worden, weil er gegen Mitternacht zwei junge Männer in Graz bedroht haben soll.

Laut Polizei fuhr der Verdächtige gegen Mitternacht nach einem vorangegangenen Streit mit dem Pkw auf gleicher Höhe wie seine beiden Kontrahenten, lud eine Pistole durch, zielte auf die beiden, bedrohte sie mit dem Umbringen und forderte sie auf, ihm zu folgen.