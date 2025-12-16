Kokain im Hinterhof: Vier Kilo in Graz entdeckt, zwei Festnahmen

Nach einem Jahr Ermittlungen haben Kriminalisten zwei mutmaßliche Drogendealer in Graz festgenommen. Die beiden jungen Männer sollen rund 14 Kilogramm Kokain verkauft haben, vier Kilogramm konnten in einer Art Hinterhofwerkstatt sichergestellt werden. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Duo - ein 24-jähriger Tschetschene und ein 25-jähriger Grazer - wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Nur einer der beiden hat bisher ausgesagt.

Über ein Jahr lang ermittelt Suchtgiftermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark hatten gegen die Tätergruppe über ein Jahr ermittelt. Sie sollen seit zumindest August 2024 unterschiedliche Drogendepots in Graz angelegt und insgesamt zumindest 14 Kilogramm Kokain an Zwischen- und Endabnehmer verkauft haben. Die monatelangen Ermittlungen waren laut Polizei schwierig, da die Dealer äußerst vorsichtig agierten. Sie kommunizierten lediglich persönlich oder über Messengerdienste, auf die die Polizei in Österreich keinen Zugriff hat. Zudem verwendeten sie für Fahrzeuge gestohlene bzw. widerrechtlich erlangte Nummerntafeln. Die Ermittlungen seien sehr personalintensiv gewesen, der Einsatz von verdeckten Ermittlern und Observationseinheiten habe letztlich jedoch zum Erfolg geführt, hieß es am Dienstag.