Steirische Kindergärten: Kleinere Gruppen, aber 529 Plätze weniger

Der Landesrechnungshof (LRH) Steiermark regte in seinem jüngsten Bericht daher an, die Maßnahmen zur Sicherung des Platzangebotes deutlich zu verstärken.

Die gesetzlich festgelegte Reduktion der Gruppengröße in Kindergärten (Drei- bis Fünfjährige) führte in der Steiermark zu einem Rückgang des Platzangebots um 529 Plätze.

Die Betreuungsquote für die Altersgruppe der Drei- bis Fünfjährigen veränderte sich laut Prüfbericht im Prüfzeitraum kaum. Sie lag weiterhin um 3 Prozent unter der Betreuungsquote für Österreich . Dabei lagen die Bezirke Graz-Stadt (28,6 Prozent) und Graz-Umgebung (23,8 Prozent) über dem landesweiten Durchschnitt. Alle übrigen Bezirke lagen teilweise deutlich darunter, wurde festgehalten. Am niedrigsten war die Quote im obersteirischen Bezirk Murtal mit 11,8 Prozent.

Auch die vor zwei Jahren eingeführte Möglichkeit, Kinder durch Tageseltern in gemeindeeigenen Räumen zu betreuen, wurde positiv bewertet, sofern damit "ein kurzfristiger und begrenzter Mehrbedarf" abgedeckt werde. Der Ausbau des berufsbegleitenden Lehrgangs "Elementar+" an der Universität Graz, der ab Juni 2025 bis zu 300 Personen jährlich ausbilden kann, wird als positive Entwicklung bewertet.

"Als völlig inakzeptabel" beurteilten die steirischen Grünen das Ergebnis, dass die Kinderbildungs- und Betreuungsquote von 50 auf 46 Prozent gesunken ist. "Damit liegen wir in der Steiermark momentan so schlecht wie zuletzt vor sieben Jahren. Das ist ein massiver Rückschritt, den die Landesregierung so nicht hinnehmen darf", so Bildungssprecherin Veronika Nitsche. Bemängelt wurde auch, dass es in fast 82 Prozent der steirischen Gemeinden keine ganztägigen Kinderkrippen oder -gärten gebe.

Opposition fordert Sonderlandtag

Der steirische Neos-Chef Niko Swatek wies darauf hin, dass 2023/24 mehr als 24 Mio. Euro für den Ausbau der Kinderbildung nicht abgeholt worden seien. Er forderte eine Sondersitzung des Landtags: "Nach diesem Bericht darf sich die Landesregierung nicht einfach in die Sommerpause verabschieden."

Vonseiten der steirischen SPÖ-Bildungssprecherin Chiara Glawogger hieß es in einer ersten Reaktion, "die steirischen Gemeinde und Städte dürfen mit dieser Aufgabe nicht alleingelassen werden", die Landesregierung müsse trotz Sparvorgaben weiter investieren und das Angebot verbessern.

Zu wenig Geld vom Bund abgeholt?

Aus Sicht der steirischen KPÖ habe die frühere Landesregierung aus ÖVP und SPÖ "bei der elementaren Bildung über Jahre hinweg versagt", doch auch nach Ankündigungen der FPÖ im Wahlkampf sei "bisher keine Trendwende erkennbar". Es brauche "endlich eine umfassende, finanzierte Ausbauoffensive", forderte KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. Auch die KPÖ kritisierte, dass von insgesamt 43,86 Millionen Euro an Bundesmitteln nur 19,2 Millionen Euro abgerufen worden seien.