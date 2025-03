"Mangelhafte Ausrüstung": Handy rettete 2 junge Wiener aus alpiner Notlage

Zwei junge Wiener sind am Samstagnachmittag im obersteirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag von Alpinpolizei, Feuerwehrleuten und Polizisten aus einer alpinen Notlage gerettet worden.

Die beiden - 17 und 16 Jahre alt - konnten per Handy einen Notruf absetzen, dann brach die Verbindung ab. Rund 40 Einsatzkräfte machten sich auf den Weg, dazu wurde eine Handyortung eingeleitet.

Die beiden wurden - durchnässt und unterkühlt - ins Tal gebracht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die zwei Jugendlichen hatten kurz vor 17 Uhr einen Notruf abgesetzt, der bei der Landesleitzentrale der Polizei einlangte. Sie seien im alpinen Gelände im Bereich Greith-Turnau in Not geraten.

Der Kontakt brach ab, eine neuerliche Kontaktaufnahme gelang nicht. Zudem hatten die beiden ihren genauen Standort nicht durchgeben können. Rund 40 Einsatzkräfte machten sich in Richtung Greith auf.