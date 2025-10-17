Tausende Liter Gülle flossen in oststeirische Bäche

Aus einer gebrochenen Güllegrube sind am Donnerstagabend rund 25.000 Liter Gülle ausgelaufen und in den Amschleggerbach bzw. weiter in den Aubach in der Gemeinde Gasen (Bezirk Weiz) geflossen.

Die Feuerwehr Gasen und der Chemiealarmdienst rückten aus, an zwei Stellen wurden Pumpstationen errichtet, um das gesamte verunreinigte Wasser aus dem Bach auf nahe gelegene Wiesen und Felder zu verteilen, teilte die Polizei am Freitag mit.