Die Stadt der Wechselwähler: Graz wählte wieder gegen den Trend

Das liegt zum einen an einer zersplitterten Parteienlandschaft, die in der Form über Jahrzehnte hinweg ein Grazer Spezifikum war: Nirgendwo sonst gab es mit der KPÖ eine - linke - Alternative für Protestwähler. In Graz sitzen die Kommunisten seit 1945 ununterbrochen im Gemeinderat, wenn auch lange nur mit einem Mandatar.

Mittlerweile ist die Partei nicht nur in Graz etabliert und stellt mit Elke Kahr die Bürgermeisterin, sondern heimste auch anderswo Erfolge ein, Stichwort Stadt Salzburg und Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl.