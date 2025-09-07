Notruf in Graz: Polizei rettet Einjährige aus überhitztem Auto

Polizisten haben am Samstag in Graz eine Einjährige aus einem versperrten und überhitzten Auto gerettet. Die 25-jährige Mutter des Mädchens hatte den Schlüssel des auf einem Parkplatz abgestellten Fahrzeuges im Wagen vergessen und den Notruf gewählt, berichtete die Exekutive in einer Aussendung.