Notruf in Graz: Polizei rettet Einjährige aus überhitztem Auto
Die Mutter des Kindes hatte den Fahrzeugschlüssel im Wagen vergessen.
Polizisten haben am Samstag in Graz eine Einjährige aus einem versperrten und überhitzten Auto gerettet. Die 25-jährige Mutter des Mädchens hatte den Schlüssel des auf einem Parkplatz abgestellten Fahrzeuges im Wagen vergessen und den Notruf gewählt, berichtete die Exekutive in einer Aussendung.
Die Beamten schlugen eine Seitenscheibe des Pkw ein und befreiten das Kleinkind. Die Einjährige wurde vom Roten Kreuz versorgt, musste aber nicht ins Krankenhaus.
