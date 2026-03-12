Steiermark

Nach Fund von totem Baby auf Carport in Graz: Ermittlungen eingestellt

Ein gerichtsmedizinisches Gutachten lieferte keine eindeutigen Ergebnisse zum Todeszeitpunkt.
12.03.2026, 09:39

Absperrband der Polizei vor Polizeiauto, dahinter Häuser

Nach dem Fund eines toten Neugeborenen auf dem Dach eines Carports eines Grazer Mehrparteienhauses, hat die Staatsanwaltschaft Graz das Strafverfahren gegen die Mutter eingestellt. 

Der Zeitpunkt des Todes des Kindes - ob bei oder nach der Geburt - konnte nicht eindeutig festgestellt werden. Die Medienstelle bestätigte gegenüber der APA am Donnerstag eine entsprechende Meldung des ORF Steiermark.

Graz: Neugeborener Bub starb an Kopfverletzungen

Mutter nach Fund festgenommen

Ende September 2025 hatte ein Nachbar auf dem Dach des Carports in einem Wohnviertel im Grazer Bezirk Wetzelsdorf das leblose Neugeborene entdeckt. Die Polizei nahm wenig später die Mutter des Kindes fest. Die juristische Aufarbeitung des Falls ist nun abgeschlossen. 

Grundlage für die Einstellung des Verfahrens war ein gerichtsmedizinisches Gutachten, das keine eindeutigen Ergebnisse lieferte. So konnte nicht zweifelsfrei festgestellt werden, ob das Neugeborene bei der Geburt noch lebte oder schon tot war. Dies wäre aber entscheidend gewesen, um strafrechtliche Vorwürfe gegen die 20-jährige Mutter zu untermauern.

Im Verlauf der Untersuchungen habe sich die rechtliche Bewertung des Falls verändert: Ein psychologisches Gutachten deutete darauf hin, dass eher der Tatbestand der Tötung eines Kindes bei der Geburt in Frage kommen könnte. Da auch dieser Verdacht nicht zweifelsfrei bewiesen werden konnte, habe die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt.

