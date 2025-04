Steirische Kommunalwahlen: FPÖ könnte erste Bürgermeisterin stellen

Zweieinhalb Wochen nach den Gemeinderatswahlen in 284 steirischen Gemeinden gibt es laut Wahlbehörde in drei Kommunen Wahleinsprüche: Hausmannstätten, St. Marein und Dobl-Zwaring .

In Hausmannstätten hat die SPÖ das Wahlergebnis beeinsprucht, denn sie ortet eine mögliche Wahlwerbung in der Wahlzelle. In einer lag laut SPÖ die Gemeindezeitung angeblich als Schreibunterlage auf und wurde erst später entfernt, berichtete der ORF am Mittwoch. Als zweiter Punkt wird auch kritisiert, dass Wahlkarten nach dem Einlangen im Gemeindeamt nicht gescannt worden seien.

Die SPÖ hat in Hausmannstätten drei Mandate und spekuliert damit, dass sie mit diesem Wahleinspruch und einer möglichen Neuauszählung ein zusätzliches Mandat erhält.

Ähnliches erhoffen sich die Grünen in St. Marein, denn auch da hat offenbar nur eine Stimme gefehlt, damit die Partei ein drittes Mandat erhält. Eine Neuauszählung wurde auch da gefordert - ebenso wie in Dobl-Zwaring. Dort sind es die Freiheitlichen, denen eine Stimme auf ein sechstes Mandat fehlt. Zudem sei es bei einzelnen Wahlsprengeln zu Abweichungen zwischen den tatsächlich abgegebenen und den vorhandenen Stimmen bei der Auszählung gekommen, so die Kritik der FPÖ.