Steiermark

Im Gasthaus abgestürzt: Wirtin in der Steiermark schwer verletzt

Rettungsdienstjacke mit der Aufschrift „Notarzt“ und einem Stethoskop.
Eine 60-jährige Gasthausbesitzerin in Weiz stürzte von einer Leiter und erlitt schwere Beinverletzungen.
11.11.25, 13:30
Eine 60-jährige Gasthausbesitzerin aus Weiz erlitt am Dienstagvormittag schwere Verletzungen bei einem Arbeitsunfall. Die Frau stürzte gegen 10:30 Uhr während Dekorationsarbeiten von einer Leiter aus zwei bis drei Metern Höhe.

Der Vorfall ereignete sich in ihrem eigenen Gasthaus, wo sie zum Unfallzeitpunkt alleine auf der Leiter arbeitete.

Schnelle Hilfe durch Mitarbeiterin

Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte den Unfall und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Bei Eintreffen der Polizei waren bereits Rettung und Notarzt vor Ort und versorgten die verunglückte Wirtin. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die 60-Jährige mit schweren Beinverletzungen in das Landeskrankenhaus Weiz transportiert.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Da die Frau zum Zeitpunkt des Sturzes alleine auf der Leiter arbeitete, handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um einen tragischen Arbeitsunfall.

