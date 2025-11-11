Im Gasthaus abgestürzt: Wirtin in der Steiermark schwer verletzt

Eine 60-jährige Gasthausbesitzerin aus Weiz erlitt am Dienstagvormittag schwere Verletzungen bei einem Arbeitsunfall. Die Frau stürzte gegen 10:30 Uhr während Dekorationsarbeiten von einer Leiter aus zwei bis drei Metern Höhe.

Der Vorfall ereignete sich in ihrem eigenen Gasthaus, wo sie zum Unfallzeitpunkt alleine auf der Leiter arbeitete.