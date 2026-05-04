Gasgrill explodierte: Steirer schwer verletzt

Ein 48 Jahre alter Obersteirer ist Montag in der Früh durch einen explodierenden Gasgrill schwer verletzt worden, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Der Mann hatte in Kapfenberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag seinen Geräteschuppen geöffnet, wo der Grill abgestellt war. Dabei entstand eine Stichflamme und eine explosionsartige Verpuffung. Der Mann erlitt Verbrennungen am Oberkörper, er wurde ins LKH Leoben gebracht.