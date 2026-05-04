Gasgrill explodierte: Steirer schwer verletzt
48-Jähriger erlitt Verbrennungen am Oberkörper und wurde ins LKH Leoben gebracht.
Ein 48 Jahre alter Obersteirer ist Montag in der Früh durch einen explodierenden Gasgrill schwer verletzt worden, teilte die Landespolizeidirektion mit.
Der Mann hatte in Kapfenberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag seinen Geräteschuppen geöffnet, wo der Grill abgestellt war. Dabei entstand eine Stichflamme und eine explosionsartige Verpuffung. Der Mann erlitt Verbrennungen am Oberkörper, er wurde ins LKH Leoben gebracht.
Zu der Explosion war es kurz nach 6 Uhr gekommen. Notarzt und Rettung versorgten den Verletzten und brachten ihn ins Spital. Die Feuerwehr überprüfte die Unfallstelle auf mögliche Gasrückstände.
Die genaue Ursache stand vorerst nicht fest und soll noch ergründet werden.
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