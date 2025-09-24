Frau in Graz von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt

Eine 59-jährige Frau ist am Mittwoch in Graz auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden.

Sie geriet trotz sofort eingeleiteter Notbremsung unter das Fahrzeug und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Sie verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Straßenbahnen übersehen?

Nach bisherigen Erhebungen wurde gegen 16:45 Uhr eine defekte Straßenbahn von einer anderen stadtauswärts abgeschleppt. Vor den beiden Straßenbahnen fuhr ein Firmenfahrzeug der Holding Graz auf dem Gleiskörper. Die Frau dürfte versucht haben, unmittelbar nach dem Firmenfahrzeug die Gleise zu überqueren. Dabei übersah sie wohl die beiden nachkommenden Straßenbahnen.