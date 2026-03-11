Forstunfall in Gamlitz: Mann von Baumstamm getroffen

Bei Forstarbeiten in Gamlitz wurde am Mittwochnachmittag ein 48-jähriger Mann verletzt. Der Unfall ereignete sich, als der Mann gemeinsam mit seinem 51-jährigen Bruder im Waldgebiet nahe Leibnitz arbeitete. Beide Männer stammen aus dem Bezirk Leibnitz.

Baum schnellte nach Bruch zurück

Ersten Erhebungen zufolge fällte der 48-Jährige eine etwa 20 Meter hohe Erle. Als der Baum umstürzte, kam es zu einem gefährlichen Zwischenfall: Der Stamm prallte gegen einen gegenüberliegenden Erdhügel und brach in der Mitte auseinander. Während der obere Teil des Baumes abbrach, schnellte der untere Teil des Baumstammes zurück und traf den davonlaufenden Forstarbeiter. Der Mann stürzte daraufhin in ein kleines Bachbett.

Bruder leistete Erste Hilfe

Der 51-jährige Bruder, der den Unfall beobachtete, reagierte sofort und leistete Erste Hilfe. Er verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Verunglückte ansprechbar.