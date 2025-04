Feuer vernichtete Wohnhaus in der Steiermark bis auf die Grundmauern

Ein Einfamilienhaus ist in der Nacht auf Sonntag in Gleisdorf (Bezirk Weiz) in Vollbrand gestanden. Die Bewohner wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht, mussten aber ins Krankenhaus. Rund 90 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren löschten den Brand, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.