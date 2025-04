Seit März vermisst: Steirer in Thailand tot aufgefunden

Ein 77-jähriger Steirer ist in Thailand tot in einem Wasserkanal aufgefunden worden. Die Leiche des gebürtigen Rottenmanners soll obduziert werden, berichtete die Kronen Zeitung am Donnerstag.

Eine Gewalttat könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter. Das Außenministerium indessen bestätigte auf APA-Nachfrage lediglich, dass ein Österreicher in Thailand gestorben sei. Details wurden aus Datenschutzgründen nicht bekannt gegeben.

Steirer war zuvor ausgewandert

Der Steirer war nach Thailand ausgewandert und dort laut Krone mit einer 65-jährigen Einheimischen verheiratet. Medien berichteten, dass der Österreicher dement gewesen sei und sich wohl verirrt habe.

So könnte er in den Kanal gestürzt sein. Da aber auch andere Gründe nicht ausgeschlossen sind, wird sein Leichnam in einem Krankenhaus in Phitsanulok gerichtsmedizinisch obduziert. Der Mann galt seit 20. März als vermisst.