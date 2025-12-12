Steiermark

Festnahme: Polizist bedroht Kollegen mit Schusswaffe

Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs im Dunkeln.
Ein 42-jähriger Polizist wurde festgenommen, nachdem er verdächtigt wird, einen Kollegen mit einer Schusswaffe bedroht zu haben.
12.12.25, 21:49
Kommentare

Ein 42-jähriger Polizeibeamter aus der Steiermark wurde am Freitag, dem 12. Dezember 2025, festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, einen Kollegen mit einer Schusswaffe bedroht zu haben. Die Festnahme erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz und wurde von Spezialkräften unterstützt.

"Staub im Tunnel": Schrecksekunde überschattet Koralmbahn-Eröffnung

Vorfall später angezeigt

Der mutmaßliche Vorfall soll sich bereits Anfang November ereignet haben, wurde jedoch erst Wochen später zur Anzeige gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beamte einen Kollegen während des Dienstes mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die genauen Hintergründe dieser mutmaßlichen Bedrohung sind noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.

Waffenarsenal sichergestellt und Suspendierung

Im Zuge der Amtshandlung stellten die Einsatzkräfte beim Verdächtigen mehrere Schusswaffen und Munition sicher. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurden zudem zahlreiche Stichwaffen, eine Armbrust sowie diverses Waffenzubehör gefunden. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Waffenverbot verhängt. Die Landespolizeidirektion hat den Beamten umgehend vom Dienst suspendiert. Der Verdächtige befindet sich derzeit in Haft, während die vom Vorfall betroffenen Bediensteten psychologische Betreuung erhalten. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

Mehr zum Thema

Blaulicht
kurier.at  | 

Kommentare