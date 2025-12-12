Festnahme: Polizist bedroht Kollegen mit Schusswaffe

Ein 42-jähriger Polizeibeamter aus der Steiermark wurde am Freitag, dem 12. Dezember 2025, festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, einen Kollegen mit einer Schusswaffe bedroht zu haben. Die Festnahme erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz und wurde von Spezialkräften unterstützt.

Vorfall später angezeigt Der mutmaßliche Vorfall soll sich bereits Anfang November ereignet haben, wurde jedoch erst Wochen später zur Anzeige gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beamte einen Kollegen während des Dienstes mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die genauen Hintergründe dieser mutmaßlichen Bedrohung sind noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.