Fehring: 91-Jährige von rückwärtsfahrendem Auto schwer verletzt
Ein Verkehrsunfall mit schwerwiegenden Folgen ereignete sich am Montagmorgen in Fehring. Gegen 8.15 Uhr soll ein 70-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark beim Rückwärtsfahren eine 91-jährige Fußgängerin niedergestoßen haben. Die Seniorin erlitt dabei schwere Verletzungen an den Beinen.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 70-Jährige mit seinem Pkw rückwärts aus einer schmalen Hauseinfahrt auf eine Gemeindestraße einbiegen. Dabei dürfte er die 91-jährige Frau, die auf dem dortigen Gehsteig unterwegs war, übersehen haben.
Er stieß die Fußgängerin mit dem am Heck des Fahrzeugs montierten Fahrradträger nieder. Nach der Erstversorgung durch die wurde die Verletzte in das Krankenhaus Feldbach eingeliefert. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.
