Fehring: 91-Jährige von rückwärtsfahrendem Auto schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit schwerwiegenden Folgen ereignete sich am Montagmorgen in Fehring. Gegen 8.15 Uhr soll ein 70-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark beim Rückwärtsfahren eine 91-jährige Fußgängerin niedergestoßen haben. Die Seniorin erlitt dabei schwere Verletzungen an den Beinen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 70-Jährige mit seinem Pkw rückwärts aus einer schmalen Hauseinfahrt auf eine Gemeindestraße einbiegen. Dabei dürfte er die 91-jährige Frau, die auf dem dortigen Gehsteig unterwegs war, übersehen haben.