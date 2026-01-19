Zeugen gesucht: Mercedes-Lenker beging Fahrerflucht in Graz

Nach Angaben der Beteiligten soll der bislang unbekannte Mercedes-Fahrer gegen 18:45 Uhr plötzlich vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt sein, wodurch ein 28-jähriger syrischer Pkw-Lenker zu einem Ausweichmanöver gezwungen wurde.

Am Sonntagabend ereignete sich auf der Triester Straße in Graz ein Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen. Der mutmaßliche Unfallverursacher, der Lenker eines schwarzen Mercedes, beging Fahrerflucht .

Kontrollverlust nach Ausweichmanöver

Der 28-Jährige, der mit einem 17-jährigen Landsmann als Beifahrer stadtauswärts unterwegs war, verlor beim Ausweichen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehsteig und kollidierte mit drei geparkten Pkw. Während der Lenker unverletzt blieb, erlitt sein Beifahrer leichte Verletzungen. Eine weitere medizinische Behandlung lehnte der 17-Jährige jedoch ab und unterzeichnete vor Ort einen Revers. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Polizei sucht Zeugen

Der unbekannte Lenker des schwarzen Mercedes soll seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne anzuhalten oder seine Daten bekannt zu geben. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Lenker geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion 01 der Polizei Graz unter +43 59133 65 4110 zu melden.