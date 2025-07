Fahndung nach Verfolgungsfahrt durch Graz: Drogen aus Fenster geworfen

Eine Verfolgungsfahrt durch Graz hat Dienstagabend die Polizei in Graz gefordert: Der Lenker eines Autos mit vermutlich drei weiteren Insassen hatte sich geweigert, für eine Kontrolle stehen zu bleiben. Er raste davon und ignorierte mehrfach das Rotlicht an Ampeln.

Nahe dem Schönaupark wurde dann eine schwarze Tasche mit Drogen aus dem Fenster geworfen, ehe alle Insassen wenig später davonliefen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Verdächtiger Geruch kam aus Fahrzeug

Eine Streife hatte den Wagen mit Leobener Kennzeichen gegen 21.20 Uhr auf der Packer Bundesstraße (B70) im Stadtgebiet von Graz entdeckt. Durch das geöffnete Fenster des Pkws nahmen die Beamten Cannabisgeruch wahr.

Mittels Blaulicht und Folgetonhorn wurde dem Lenker angezeigt, dass er anhalten soll. Doch dieser stieg auf das Gaspedal. Der Fahrer flüchtete entlang der Route Triester Straße - Karlauergürtel - Herrgottwiesgasse - Schönaugürtel - Schönaugasse - Fröhlichgasse - Kasernstraße. Dabei fuhr er mehrmals bei Rotlicht und mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kreuzungen ein und gefährdete Fußgänger und andere Fahrzeuglenker massiv, so die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung.

Hinweise erbeten

Auf Höhe Haltestelle Schönaupark warf ein Insasse die schwarze Tasche aus dem Fenster. In der Kasernstraße blieb das Fahrzeug dann plötzlich stehen und alle Insassen flüchteten in verschiedene Richtungen. Eine Fahndung verlief negativ. Der Pkw wurde sichergestellt. In diesem sowie in der schwarzen Tasche wurden eine geringe Menge Cannabiskraut und Kokain gefunden. Zudem befanden sich im Fahrzeug diverse Ausweise.