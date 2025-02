Ex-Polizist wegen Wiederbetätigung angeklagt

Eine Anfrage bei seinem vormaligen Arbeitgeber, der Landespolizeidirektion Steiermark (LPD), ob diese über die Postings Bescheid wussten, beantwortete diese wie folgt: "Der Ruhestandsbeamte ist in seiner aktiven Dienstzeit weder beim Bezirkspolizeikommando Südoststeiermark (ehemalige vorgesetzte Dienststelle), noch bei der Landespolizeidirektion Steiermark (Dienstbehörde) negativ aufgefallen.“ Die LPD werde nach Abschluss der strafrechtlichen Ermittlungen mögliche weitere, dienstrechtliche Schritte prüfen.

"Dazu benötigt es aber ein rechtskräftiges Gerichtsurteil. Es gilt bis dahin die Unschuldsvermutung“, sagt Pressesprecher Heimo Kohlbacher. Wird der Mann tatsächlich nach dem Verbotsgesetz verurteilt, so droht ihm sogar der Verlust seiner Beamtenpension. Denn das Verbotsgesetz sieht im Fall einer Verurteilung von Beamten, die ja nicht in Pension, sondern nur in den Ruhestand gehen, einen automatischen Amtsverlust vor. Zudem könnten hohe Strafen anfallen, ergänzt Kohlbacher.

Auch im Ruhestand erwarte man von einem Beamten ein entsprechendes gesellschaftliches und vor allem gesetzestreues Verhalten. Einer derartigen Konsequenz entgangen ist ein ehemaliger Polizist in Kärnten, gegen den wegen Verharmlosung des Holocaust ermittelt wurde. "Das Ermittlungsverfahren wegen § 3h Verbotsgesetz wurde eingestellt, da die subjektive Tatseite nicht nachzuweisen war“, hieß es auf Anfrage von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.