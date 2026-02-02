Steiermark

Freudige Nachrichten: Das erste Lipizzanerfohlen ist ein Mädchen

In einem Stall stehen eine weiße Stute und ein dunkles Fohlen auf Stroh.
Das erste Lipizzanerfohlen des Jahres ist da: Die noch namenlose Stute kam Ende Jänner zur Welt.
Von Elisabeth Holzer-Ottawa
02.02.26, 15:27

Das erste Lipizzanerfohlen des Jahres 2026 im Gestüt Piber ist da: Die elfjährige "Cremona" brachte am 27. Jänner ein gesundes Stutfohlen zur Welt. Das gab das Landwirtschaftsministerium am Montag bekannt.

"Cremona" und ihr noch namenloser Nachwuchs sind wohlauf, die Geburt verlief unkompliziert. "Wenn eine Geburt so harmonisch abläuft, ist das für alle Beteiligten ein großes Geschenk“, freut sich Gestütsleiter Erwin Movia. "Mutter und Fohlen sind gesund, aufmerksam und ruhig – genau so wünscht man es sich."

Für "Cremona" ist es bereits das dritte Fohlen, Vater ist der Schulhengst "Maestoso Malina". Er war im Vorjahr erstmals im Deckeinsatz.

"Wenn ein Fohlen in Piber geboren wird, dann ist das ein ganz besonderer Moment, denn die Fohlen sind die Zukunft dieses wertvollen Kulturerbe", merkte auch Minister Norbert Totschnig an.

