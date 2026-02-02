Freudige Nachrichten: Das erste Lipizzanerfohlen ist ein Mädchen

Das erste Lipizzanerfohlen des Jahres 2026 im Gestüt Piber ist da: Die elfjährige "Cremona" brachte am 27. Jänner ein gesundes Stutfohlen zur Welt. Das gab das Landwirtschaftsministerium am Montag bekannt.

"Cremona" und ihr noch namenloser Nachwuchs sind wohlauf, die Geburt verlief unkompliziert. "Wenn eine Geburt so harmonisch abläuft, ist das für alle Beteiligten ein großes Geschenk“, freut sich Gestütsleiter Erwin Movia. "Mutter und Fohlen sind gesund, aufmerksam und ruhig – genau so wünscht man es sich."