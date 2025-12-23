Einfamilienhaus in Graz-Umgebung brannte über Nacht vollständig ab
Die 76-jährige Bewohnerin wurde ins LKH Graz eingeliefert.
Beim Brand eines Einfamilienhauses in St. Marein bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) wurde in der Nacht auf Dienstag eine 76-jährige Frau verletzt. Das Wohnhaus ist völlig ausgebrannt. Rund 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, dennoch brannte das Haus laut Polizei zur Gänze aus. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Brandursachenermittlung übernommen.
Der Brand im Ortsteil Petersdorf II war kurz vor Mitternacht ausgebrochen. Dorfbewohner und Autofahrer alarmierten die Feuerwehr. Die betagte Bewohnerin konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Sie war laut ersten Angaben nach dem Anheizen des Ofens eingeschlafen.
