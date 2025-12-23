Einfamilienhaus in Graz-Umgebung brannte über Nacht vollständig ab

Beim Brand eines Einfamilienhauses in St. Marein bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) wurde in der Nacht auf Dienstag eine 76-jährige Frau verletzt. Das Wohnhaus ist völlig ausgebrannt. Rund 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, dennoch brannte das Haus laut Polizei zur Gänze aus. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Brandursachenermittlung übernommen.