In Tokio ist ein Pärchen in einer Sauna ums Leben gekommen , als ein Brand ausgelöst wurde. Der Mann und seine Gattin waren im Stadtteil Akasaka in der Sauna Tiger, als sich der Unfall ereignete. Ein Hilferuf war vergeblich: Wie die Polizei feststellte, war die Notfallalarmanlage der Einrichtung bereits seit zwei Jahren ausgeschaltet.

Wie BBC berichtet, soll es sich bei den Verstorbenen um die 37-jährige Yoko Matsuda und ihren 36-jährigen Ehemann Masanari handeln. Die Einsatzkräfte wurden am 15. Dezember gegen halb eins mittags zum Saunabetrieb gerufen. Als diese eintraten, soll der Türgriff der Sauna auf dem Boden gelegen sein, das Pärchen war in der Sauna zusammengebrochen. Sie wurden beide ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie verstarben.

Saunabetrieb veröffentlicht Stellungnahme

Auf der offiziellen Webseite von Sauna Tiger äußerte sich das Unternehmen zu dem Vorfall: "Gestern kam es in der von unserem Unternehmen betriebenen Sauna Tiger zu einem Brand. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die erheblichen Unannehmlichkeiten und Sorgen, die wir den Anwohnern, allen Beteiligten und unseren geschätzten Kunden, die regelmäßig unsere Einrichtung besuchen, bereitet haben. Derzeit werden Untersuchungen durch die Feuerwehr und die Polizei durchgeführt, und unser Unternehmen kooperiert uneingeschränkt, um die Ursache zu ermitteln."

In der Mitteilung heißt es weiter: "Wir bedauern zutiefst, dass sich ein solcher Vorfall in unserer Einrichtung ereignet hat, der zum Verlust von Menschenleben geführt hat, und nehmen diese Angelegenheit äußerst ernst. Sauna Tiger wird den Betrieb vorerst einstellen."