Kurios: Einbrecher in der Steiermark stahlen Hörner und Akkordeons

Trompeten, Flügelhörner, Bariton, Saxofone, Klarinetten, Hörner, Akkordeons, Harmonikas und Funkmikrofone - Musikinstrumente im Wert von mehreren zehntausend Euro sind am vergangenen Wochenende aus einem Fachgeschäft im oststeirischen Hartberg gestohlen worden.

Die Täter hatten die Glastür eines Lieferantenzugangs aufgebrochen, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark - und sie haben offenbar mitgenommen, was ins Fluchtauto gepasst hat.

Der Einbruch wurde in der Nacht auf Sonntag in einem recht knappen Zeitfenster zwischen 23.37 und 0.08 Uhr verübt. Eingeschlagen wurde die straßenseitig gelegene Glastür, so die Ermittler. Das Diebesgut wurde in einem gegenüber dem Tatort abgestellten Fahrzeug verladen.

Fahndung ohne Erfolg

Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes werden von der Polizeiinspektion Hartberg unter der Telefonnummer 059133/6230 entgegengenommen.