Drogenrazzia in der Steiermark: 17 Kilo Marihuana und LSD sichergestellt

Bei einer Hausdurchsuchung am vergangenen Freitag stellten die Beamten rund 6,5 Kilogramm Marihuana, 330 Stück LSD sowie 7 Gramm Kokain sicher. Zudem entdeckten die Ermittler im Obergeschoss des Hauses zwei kleinere sowie eine große Indoor-Aufzuchtanlage mit etwa 100 Marihuana-Pflanzen in Blüte. Der Mann befindet sich inzwischen in Haft.

Die Polizei in Feldbach hat einen 56-jährigen Mann aus der Südoststeiermark festgenommen. Der Beschuldigte steht im Verdacht, mindestens 17 Kilogramm Marihuana illegal angebaut und teilweise verkauft zu haben.

Anonyme Hinweise führten zu Ermittlungen

Die Ermittlungen gegen den 56-Jährigen laufen bereits seit Herbst des Vorjahres. Mehrere anonyme Schreiben an verschiedene Behörden brachten die Polizei auf die Spur des Österreichers. Die Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Feldbach übernahm daraufhin die Ermittlungen. Der Verdacht, dass der Mann mit illegalem Anbau und Konsum von Suchtmitteln in Verbindung steht, erhärtete sich im Laufe der Untersuchungen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete schließlich die Hausdurchsuchung an, bei der sich der beschäftigungslose Mann geständig zeigte und mit den Ermittlern kooperierte.

Komplize auf der Flucht

Laut Polizeibericht soll der Verdächtige seit September 2021 die Drogen gemeinsam mit einem 58-jährigen Freund angebaut haben. Die Suchtmittel sollen sie teils selbst konsumiert und teils gewinnbringend verkauft haben. Nach dem mutmaßlichen Komplizen wird derzeit noch gefahndet, er befindet sich auf der Flucht. Parallel dazu laufen weitere Ermittlungen wegen des Verdachts auf Sozialleistungsbetrug gegen den arbeitslosen 56-Jährigen. Sichergestellte Datenträger werden einer Auswertung unterzogen, um weitere Beweise zu sichern.