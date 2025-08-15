Drei kleine Kinder bei Verkehrsunfall in der Steiermark verletzt

Eine 51-jährige Steirerin war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Pkw auf der L628 unterwegs gewesen und wollte im Ortsteil Schwasdorf links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem überholenden Pkw, gelenkt von einem 26-jährigen Mann aus dem Bezirk Leibnitz. Sein Auto prallte gegen die linke Seite des abbiegenden Fahrzeugs.

Zwei Erwachsene und drei Kleinkinder sind Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Heiligenkreuz am Waasen in der Steiermark (Bezirk Leibnitz) verletzt worden. Zu dem Unfall war es gekommen, als ein 26-jähriger Autolenker ein Fahrzeug überholen wollte, das allerdings in diesem Moment nach links abbog, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der Pkw des 26-Jährigen kam daraufhin links von der Fahrbahn ab, stürzte in den Straßengraben und prallte gegen eine Böschung. Der Pkw der 51-Jährigen blieb auf der Gegenfahrbahn stehen. Die Frau gab an, den linken Blinker gesetzt zu haben, während der 26-jährige Pkw-Lenker angab, das Blinkzeichen nicht gesehen zu haben.

Neben dem 26-Jährigen war auch noch seine 21-jährige Ehefrau im Auto, außerdem drei Kinder im Alter von zwei Monaten, zwei und vier Jahren. Die 51-Jährige sowie ihr 22-jähriger Sohn blieben unverletzt. Der zweijährige Sohn des 26-jährigen Lenkers erlitt eine Kopfverletzung und wurde gemeinsam mit seiner Mutter mit einem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Dort wurde das Kind operiert und stationär aufgenommen. Die beiden Erwachsenen und die anderen Kinder wurden leicht verletzt. Mit beiden Lenkern durchgeführte Alkotests verliefen negativ.