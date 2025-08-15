Cobra-Einsatz in Kärnten: Betrunkener (62) schoss auf Polizisten

Ein betrunkener 62-jähriger Mann aus Spittal an der Drau hat in der Nacht auf Freitag einen Schuss aus einer Schreckschusspistole auf Polizisten abgefeuert. Das Einsatzkommando Cobra rückte an und überwältigte den Kärntner in seiner Wohnung. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, er wird mehrfach angezeigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Die Polizeibeamten waren gegen 23.30 Uhr wegen Lärmerregung zu einem Mehrparteienhaus gerufen worden. Als sie vor dem Haus waren, wurde aus einem Fenster ein Schuss in ihre Richtung abgegeben, sie konnten sowohl den Schussknall hören als auch das Mündungsfeuer sehen. Die Beamten und ein unbeteiligter Passant gingen sofort in Deckung, mehrere Polizeistreifen, die Cobra, die Schnelle Interventionsgruppe sowie zwei Diensthundestreifen rückten an.