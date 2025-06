Der 50-jährige Hotel- und Landwirtschaftsbesitzer Christian Steiner, der seit 2003 das "Hotel Pichlmayrgut" in Schladming führte, ist am Sonntagnachmittag bei einem tragischen Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Er wurde gegen 15.20 Uhr bei Arbeiten mit seinem Traktor zwischen der am Fahrzeug montierten Schaufel und einer Steinmauer eingeklemmt. Trotz schneller Rettungsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle.

Rettungsversuche blieben erfolglos

Ein Mitarbeiter entdeckte den verunglückten Hotelier und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Obwohl Rettungsdienst, Notarzt und Rettungshubschrauber rasch am Unfallort eintrafen, blieben die Reanimationsmaßnahmen ohne Erfolg. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 50-Jährigen feststellen. Die Angehörigen des Verstorbenen werden vom Kriseninterventionsteam psychologisch betreut.