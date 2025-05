Caritas zieht Bilanz: "Wir erleben alltägliche, stille Not"

"Unsere Hilfe ist nötiger denn je", resümiert Nora Tödtling-Musenbichler , Direktorin der Caritas Steiermark und Präsidentin der Caritas Österreich, mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr: Rund 2.800 Menschen suchten allein in der Steiermark erstmals überhaupt eine Beratungsstelle der Hilfseinrichtung auf, das waren so viele Neuzugänge wie nie zuvor.

Pro Woche wurden 200 Lebensmittelpakete an Familien ausgegeben, 651 Langzeitarbeitslose fanden über eines der Beschäftigungsprojekte den Weg zurück in einen Job. Täglich wurden rund 150 Mahlzeiten im "Marienstüberl" an Menschen serviert, die sich sonst ein warmes Mittagessen nicht hätten leisten können.