Serie an Einbruchdiebstählen in Bruck/Mur: Verdächtiger ausgeforscht
Der 16-jährige Jugendliche war geständig.
Nach einer Serie von Einbruchdiebstählen in Bruck an der Mur hat die Polizei nun einen Verdächtigen ausgeforscht. Ein 16-Jähriger soll Mitte Oktober in Fahrzeuge und Kellerabteile eingedrungen und einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht haben.
Die Spurenauswertung führte zu dem syrischen Asylwerber mit Wohnsitzadresse in Klagenfurt-Land. Er ist zu den Taten geständig und wird angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit.
