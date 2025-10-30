Einbruch in Obertrum: Hausbewohnerin überrascht Eindringlinge
In Obertrum kam es am Dienstag zu einem Einbruch, bei dem die Hausbewohnerin die mutmaßlichen Täter überraschte. Laut Polizeibericht sollen bislang unbekannte Personen am 29. Oktober zur Mittagszeit in ein Wohnhaus eingedrungen sein. Die mutmaßlichen Einbrecher verschafften sich vermutlich durch Einschlagen der Verglasung der Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Gebäude.
Bewohnerin bemerkte verdächtige Geräusche
Die Verdächtigen sollen die Wohnräume im Erdgeschoss durchsucht und dabei Wertgegenstände entwendet haben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich eine 29-jährige Hausbewohnerin im Gebäude. Als sie verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss wahrnahm und nachsehen wollte, ergriffen die mutmaßlichen Täter die Flucht.
Fahndung bisher erfolglos
Trotz einer sofort eingeleiteten, groß angelegten Fahndung im Nahbereich konnten die Verdächtigen bisher nicht gefasst werden. Die Polizei Salzburg setzt die Ermittlungen fort. Personen, die zur Mittagszeit am 29. Oktober in Obertrum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den zuständigen Behörden in Verbindung zu setzen.
