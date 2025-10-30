Einbruch in Obertrum: Hausbewohnerin überrascht Eindringlinge

In Obertrum kam es am Dienstag zu einem Einbruch, bei dem die Hausbewohnerin die mutmaßlichen Täter überraschte. Laut Polizeibericht sollen bislang unbekannte Personen am 29. Oktober zur Mittagszeit in ein Wohnhaus eingedrungen sein. Die mutmaßlichen Einbrecher verschafften sich vermutlich durch Einschlagen der Verglasung der Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Gebäude.

Bewohnerin bemerkte verdächtige Geräusche

Die Verdächtigen sollen die Wohnräume im Erdgeschoss durchsucht und dabei Wertgegenstände entwendet haben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich eine 29-jährige Hausbewohnerin im Gebäude. Als sie verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss wahrnahm und nachsehen wollte, ergriffen die mutmaßlichen Täter die Flucht.