25.000 Euro verloren: Pensionist im Tennengau fällt auf falsches Investment herein

Die Aussicht auf hohe Renditen auf einer professionell und seriös wirkenden Internetseite hat einen Pensionisten aus dem Salzburger Tennengau dazu verleitet, in ein angeblich gewinnbringendes Investment zu investieren.

25.000 Euro überwiesen

Der 74-Jährige überwies insgesamt 25.000 Euro auf ausländische Konten. Als er später weitere 16.000 Euro überweisen sollte, um sich seine angeblichen Gewinne auszahlen zu lassen, wurde er misstrauisch und erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt.