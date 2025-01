Masernfall in Spitälern in der Steiermark: Sanitätsdirektion mahnt zur Vorsicht

Eine an Masern erkrankte Person hat am 28. und 29. Dezember jeweils in der Nacht (ab 22 bzw. 21 Uhr) den Ambulanzbereich des Landeskrankenhauses Bruck an der Mur aufgesucht. Am 29. Dezember ab 23.45 Uhr hielt sich diese bis zur stationären Aufnahme im Wartebereich des Landeskrankenhauses Mürzzuschlag auf.