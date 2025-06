Die Ereignisse in Graz werfen weiter ihren Schatten. Am Mittwochabend äußerte sich erstmals ein Vertreter der Schule öffentlich zu dem Amoklauf mit 11 Toten: Im "ZiB2"-Interview erzählte Norbert Urabl, der stellvertretende Direktor des BORG Dreierschützengasse in Graz, über die dramatischen Ereignisse des Dienstags.