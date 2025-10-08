Steiermark

Boot auf der Mur in Graz gekentert: Eine Person wird vermisst

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist seit Mittwochfrüh im Bereich Feldkirchen im Einsatz. Zwei Insassen des Bootes wurden unterkühlt gerettet.
08.10.25, 09:41
Auf der Mur in Graz läuft seit Mittwochfrüh ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Im Bereich der Baustelle der Murbrücke ist ersten Informationen zufolge ein Boot mit drei Personen gekentert, nach einer Person wird noch gesucht. Der Mann ist untergegangen.

Zwei Personen rasch gerettet

Laut Polizeiangaben dürfte das Boot in der Murz gegen 7.20 Uhr gekentert sein. Es sollen sich drei Personen darin befunden haben. Zwei der Personen konnten laut aktuellen Informationen der Einsatzkräfte aus der Mur gerettet werden.

Sie sollen unterkühlt sein. Eine weitere Person wurde noch im Wasser vermisst, hieß es Mittwochvormittag.

Drohnen, Hubschrauber und Taucher

Nach der Person werde derzeit mit Hochdruck gesucht, so die Polizei. Mehrere Feuerwehren, Einsatzboote, Drohnen und ein Polizeihubschrauber stehen im Einsatz. Für die Suche des noch abgängigen Mannes wurden auch Feuerwehrtaucher sowie die Crew des erst seit wenigen Wochen zur Verfügung stehenden Polizeiboots alarmiert.

(kurier.at, paw)

