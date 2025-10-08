Boot auf der Mur in Graz gekentert: Eine Person wird vermisst

Auf der Mur in Graz läuft seit Mittwochfrüh ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Im Bereich der Baustelle der Murbrücke ist ersten Informationen zufolge ein Boot mit drei Personen gekentert, nach einer Person wird noch gesucht. Der Mann ist untergegangen.

Zwei Personen rasch gerettet

Laut Polizeiangaben dürfte das Boot in der Murz gegen 7.20 Uhr gekentert sein. Es sollen sich drei Personen darin befunden haben. Zwei der Personen konnten laut aktuellen Informationen der Einsatzkräfte aus der Mur gerettet werden.