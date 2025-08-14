Biker drehte sich nach Schaf um: Schwerer Unfall in der Steiermark

Ein 18-jähriger Biker aus dem Bezirk Leoben ist am Mittwochabend mit seiner Maschine gegen einen Pkw geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann war mit zwei Freunden auf der L123 von Turnau in Richtung St. Lorenzen gefahren, als er sich nach einem Schaf am Straßenrand umgedreht hatte.

Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto. Der Verunglückte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen, so die Landespolizeidirektion.

Die drei Freunde waren gegen 19 Uhr mit ihren Motorrädern auf der Stollinggrabenstraße unterwegs gewesen. Laut Angaben eines Freundes stand kurz vor dem Ortsgebiet St. Lorenzen, im Bereich einer leichten Rechtskurve, ein Schaf am Fahrbahnrand. Der 18-Jährige dürfte sich deshalb während der Fahrt umgedreht haben, weshalb er frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 29-jährigen Wieners prallte. Anschließend stürzte er über eine Böschung links neben der Fahrbahn.

Lebensgefährliche Verletzungen

Der Motorradlenker, der neben Jeans und T-Shirt einen Brustprotektor, Handschuhe und einen Helm trug, erlitt laut Polizei schwerste Verletzungen. Er musste an der Unfallstelle reanimiert und anschließend vom Rettungshubschrauber in die Unfallchirurgie des LKH Graz geflogen werden.

Der Notarzt stufte seinen Zustand als lebensgefährlich ein. Die L123 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Rettungsmaßnahmen gesperrt.