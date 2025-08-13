Chemieunfall in der Steiermark: Bevölkerung über Handys gewarnt

Im oststeirischen Hartberg ist am Mittwoch in der Früh in einem Entsorgungsbetrieb eine bisher unbekannte Flüssigkeit ausgetreten, die für beträchtliche Geruchsbelästigung gesorgt hat. Etliche Bewohner erhielten eine Nachricht mit einer Warnung des AT-Alert auf ihr Mobiltelefon, in den Häusern zu bleiben, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungsanlagen auszuschalten.

Chemiedienst

Der Chemiedienst des Landes und einige Feuerwehren standen im Einsatz. Der Alarm war gegen 6.30 Uhr gegeben worden. Der Feuerwehrsprecher für diesen Bereich bestätigte auf APA-Anfrage den Einsatz, sagte allerdings, dass der Notfall entgegen ursprünglichen Meldungen nicht durch einen Brand ausgelöst worden sei.