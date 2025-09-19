ÖBB-Personenzug rammte 62-jährige Autolenkerin

Eine 62-jährige Autolenkerin ist Donnerstagnachmittag auf einem unbeschrankten Bahnübergang im weststeirischen Grünau an der Laßnitz in der Gemeinde Groß St. Florian von einem ÖBB-Personenzug gerammt worden.

Das Auto der Steirerin wurde rund zehn Meter weit über eine Böschung geschleudert, wobei die Frau verletzt wurde. Der Zugführer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Der Pkw ist ein Totalschaden, während am Triebwagen vermutlich nur leichter Schaden entstand.

Wie die Polizei Donnerstagabend in einer Aussendung mitteilte, hatte die Lenkerin gegen 15.30 Uhr die Gleise der Regionalstrecke zwischen Wies und Graz im Bezirk Deutschlandsberg zuerst in nördlicher Richtung überquert.

Am Pkw entstand Totalschaden.