Amoklauf in Graz: Schussabgabe dauerte mehrere Minuten

Die erste Polizeistreife traf mit schwerer Schutzausrüstung für aktive Interventionen ein. Eine Minute später waren die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) sowie das Einsatzkommando Cobra an Ort und Stelle. Um 10.08 bzw. 10.09 Uhr waren die Streifen laut Kornberger im Gebäude. Es sei auffallend ruhig gewesen. "Schüsse haben wir keine mehr wahrgenommen", sagte er. Im Foyer trafen Cobra-Beamte auf einen Lehrer, der sagte, dass er im dritten Stock Kontakt mit dem Täter hatte.

Bei einem Hintergrundgespräch im Innenministerium Mittwochmittag hat Oberst Kurt Kornberger , Standortkommandant des Einsatzkommandos Cobra Süd, weitere Details zur Alarmierung des Amoklaufs in Graz genannt. Demnach hat der Täter nach dieser nicht länger als 13 Minuten geschossen. Zehn Menschen mussten sterben. Um 10.00 Uhr erfolgte die Alarmierung einer möglichen Amoklage, sechs Minuten später waren die Einsatzkräfte bei der Schule.

Nach 13 Minuten Täter tot auf Toilette gefunden

Daraufhin entdeckten die Einsatzkräfte in dem Stockwerk in einen Klassenraum Schwerverletzte und Tote. Auch wenn der Wunsch, diesen Menschen sofort zu helfen, groß war, musste zunächst der Täter ausfindig gemacht werden, um ihn von weiterem Vorhaben abzubringen, sagte der Cobra-Kommandant. Es gelte die Zeit, in welcher der Täter agieren kann, möglichst kurz zu halten. Die Beamte durchsuchten daraufhin die nächstgelegenen Räumlichkeiten und stießen um 10.13 Uhr auf der Toilettenanlage auf den Täter, der Suizid begangen hatte.

Sodann konnten erste Einsatz-Sanitäter in den stark betroffenen Klassenraum geschickt werden, um die Verletzten zu versorgen. Sobald die Sicherheit auf den Korridoren hergestellt wurde, konnte dann als nächstes die Rettungskette in Gang gesetzt werden. Um 10.17 Uhr wurden noch Sichtungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass es keine weiteren Täter gibt. Um 10.21 Uhr kamen die ersten Rettungskräfte wie Notärzte in die Schule. Währenddessen durchsuchten die Polizisten noch das komplette Gebäude, jeden Raum, jeden Kasten. Um 10.28 Uhr "ist es uns gelungen, dass wir zu diesem Zeitpunkt das Gebäude freigeben konnten", sagte Kornberger.