Nach Amoklauf in Graz: Benefiz-Match spielte 40.000 Euro ein

Beim Benefiz-Match für das vom Amoklauf am 10. Juni betroffene BORG Dreierschützengasse sind insgesamt 40.000 Euro lukriert worden.

Das Match fand zwischen dem 1. FC Köln und Leicester City am 25. Juli in der Merkur Arena Graz statt. Das Geld wurde dem Elternverein der Schule übergeben, teilte die Stadt Graz am Montag mit. Die Stadt Graz stellte die Merkur Arena kostenfrei zur Verfügung.