Angriff auf Akademikerball-Besucher: 7 Personen in Graz angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Graz hat die Ermittlungen nach einem Angriff auf einen Besucher des Akademikerballs im Jänner abgeschlossen. Der Obersteirer (60) war am Weg zu seinem Hotel niedergeschlagen worden, er blieb schwer verletzt und bewusstlos liegen. Ihm wurde auch seine Couleur-Kappe geraubt.

Sieben Personen sind nun wegen schweren Raubs angeklagt, ein Deutscher und ein Österreicher als unmittelbare Täter, wurde der APA ein Bericht der Kleinen Zeitung bestätigt. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung hatte nach dem Angriff Ende Jänner in Graz die Ermittlungen übernommen, der Verdacht war auf Teilnehmer an der Demo gegen den Ball gefallen. Der 60-Jährige aus dem Bezirk Liezen hatte den 70. Akademikerball im Grazer Congress besucht. Er und seine Frau waren gegen 3 Uhr früh auf dem Weg zu ihrem Hotel, als der Mann mit Schlägen und Tritten attackiert wurde.