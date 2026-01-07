Achtjähriger bei Schiunfall in Wenigzell schwer verletzt
Ein achtjähriger Schüler aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld dürfte sich bei einem Schiunfall am Mittwochvormittag in Wenigzell schwere Verletzungen zugezogen haben. Der Bub musste mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen werden.
Der Unfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr in einem Schigebiet in Wenigzell.
Der Achtjährige war gemeinsam mit einer Gruppe auf einer Abfahrt unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung zu Sturz kam. Nach dem Unfall klagte der Schüler über starke Schmerzen im rechten Bein.
Rettungseinsatz mit Hubschrauber
Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung des verletzten Kindes direkt an der Unfallstelle. Aufgrund des Verdachts auf eine schwere Verletzung wurde der Rettungshubschrauber C 16 angefordert. Dieser brachte den jungen Patienten zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Graz. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Buben liegen derzeit keine näheren Informationen vor.
