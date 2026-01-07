Ein achtjähriger Schüler aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld dürfte sich bei einem Schiunfall am Mittwochvormittag in Wenigzell schwere Verletzungen zugezogen haben. Der Bub musste mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr in einem Schigebiet in Wenigzell.