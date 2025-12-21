89-jähriger Demenzkranker stach auf Ehefrau ein

Ein 89-jähriger Mann ist am Sonntag nach einem Messerangriff auf seine fünf Jahre jüngere Frau in Nestelbach bei Graz festgenommen worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend mitteilte, soll er zuhause ohne Vorwarnung auf die 84-Jährige eingestochen haben. Sie sei mit schweren Verletzungen ins LKH Graz eingeliefert worden. Der demenzkranke Mann kann sich an die Tat nicht mehr erinnern. Er wurde festgenommen und mit einem Betretungsverbot belegt.

Laut der Polizei saß das Paar gegen 11.00 Uhr in der Essecke der Wohnküche des Einfamilienhauses, als der Mann mit vermutlich zwei Messern und einer Bratpfanne auf die Frau losging. Nach Beendigung des Angriffs rief der 89-Jährige einen Verwandten an. Mehrere Verwandte, die in der Nähe wohnen, versorgten die Verletzte bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Die Spitalseinlieferung des Mannes erfolgte nach dem Unterbringungsgesetz. Nachdem die Staatsanwaltschaft seine Festnahme anordnete, wird der 89-Jährige im Krankenhaus von der Polizei bewacht.